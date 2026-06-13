Dernière journée pour profiter du grand déballage des commerçants à Chalon-sur-Saône !

Une belle occasion de flâner en faisant de bonnes affaires. Convivialité et bonnes surprises au rendez-vous. Plus de détails avec Info Chalon.

Dernière chance, ce samedi 13 juin 2026, pour profiter des bonnes affaires proposées par les commerçants du centre-ville et de l'ambiance festive qui règne dans les rues de Chalon-sur-Saône !

Les rues piétonnes aujourd'hui encore en véritable galerie commerçante à ciel ouvert. Les commerçants du cœur de ville déballent devant leurs boutiques de 10 heures à 19 heures et vous réservent de nombreuses bonnes affaires, promotions exclusives et opportunités à saisir.

Pour rendre votre journée encore plus agréable, plusieurs commerçants participants vous offrent jusqu'à 4 heures de stationnement dans les parkings Q-Park. N'hésitez pas à demander votre ticket lors de vos achats afin de profiter pleinement de votre balade shopping en toute tranquillité.

Cette opération est l'occasion idéale de redécouvrir les commerces chalonnais, de flâner dans les rues du centre-ville et de soutenir l'économie locale dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Entre bonnes affaires, rencontres et plaisir de faire vivre le commerce de proximité, tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle journée au cœur de Chalon-sur-Saône. Les commerçants vous attendent nombreux !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati