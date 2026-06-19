ANNULATION aubade dimanche 21 juin Place de Beaune par l'Harmonie/les Charreaux
Par Christian CLEAUX
Publié le 19 Juin 2026 à 10h40
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