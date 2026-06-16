Champforgeuil
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 16 Juin 2026 à 09h05
L'association regroupant les entreprises de SaôneOr a tenu à marquer le coup pour son 10e anniversaire. Rendez-vous était donné à l'aéroport de Champforgeuil.
Anne-Catherine Lebeaud, Présidente de l'association ADEDIS ainsi que tous les membres du bureau peuvent se féliciter du succès rencontré par leur énième événement. Née il y a 10 ans, l'association milite au rapprochement de l'ensemble des acteurs de la plus grande zone économique entre Paris et Lyon, avec ses 350 entreprises et ses 7000 salariés, "et un dynamisme palpable à chaque instant" a-t-elle confié, en présence de Karine Plissonnier - Vice Présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et de Thierry Buatois - Président de la CCI Bourgogne-Franche Comté.
Avec désormais la centaine d'adhérents et des partenaires en nombre à l'image du Crédit Agricole, Renault Sodirac, Guinot TP, Malakoff Humanis, l’épicurien des vignes ou EDF, ADEDIS poursuit ses visites d'entreprises, ses mises en relation et ses interventions auprès des élus locaux pour faire remonter les problèmatiques rencontrées par les entreprises de SaôneOr.
Toute la chaleureuse équipe d'Adedis a été accueillie par Mickaël Boulay sur l'aéroport de Chalon-Champforgeuil, avant d'entamer un tour des installations et des entreprises présentes sur site, comme Mark'Air, distributeur officiel de la marque d’ULM FK AIRKRAF. Cocktail signé l'Epicurien des Vignes, démonstration de simulation de vol en chute libre avec la soufflerie Sky Circus et autres ont rythmé la soirée d'Adedis.
Laurent GUILLAUMÉ
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