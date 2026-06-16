Saône et Loire

Accident de trottinette électrique : un homme de 25 ans meurt percuté par une voiture à Mâcon

Publié le 16 Juin 2026 à 09h52

Accident de trottinette électrique : un homme de 25 ans meurt percuté par une voiture à Mâcon

Le choc routier s'est produit ce lundi soir vers 22h à Mâcon.

Une voiture a percuté un jeune homme qui circulait en trottinette électrique. La victime était en arrêt cardiaque au moment de sa prise en charge par les secours, en zone commerciale sud de Mâcon. 