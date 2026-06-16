Crissey

A Crissey, le réchauffement climatique à l'oeuvre

Par L.G

Publié le 16 Juin 2026 à 10h12

A Crissey, le réchauffement climatique à l'oeuvre

Le clin d'oeil adressé à info-chalon.com

Merci à Line, fidèle d'info-chalon.com, pour ce clin d'oeil depuis son jardin de Crissey... avec un superbe régume de bananes ! De là, à imaginer prochainement sur le chalonnais, une production complète de fruits exotiques, il n'y a qu'un pas. 