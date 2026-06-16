Sennecey-le-Grand : Retour sur le 1er soir du 1er festival du Clos des Tourelles avec des bénévoles et des artistes investis

Vendredi soir, les 4 000 festivaliers ont attendu avec impatience l'arrivée du célèbre groupe breton Matmatah. The atomic cats, Emerald moon et Lilly Wood and the Prick n'ont pas démérité et ont mis tout leur talent au service du public qui a passé un agréable moment musical et festif au Clos des Tourelles de Sennecey-le-Grand.

La soirée a débuté par 3 dijonnais survoltés "The Atomic Cats". Du rock'n roll originel, énergique et entrainant qui a directement mis les festivaliers dans l'ambiance qui sont arrivés petit à petit au Clos des Tourelles. En cette fin de journée, les visiteurs déambulent tranquillement entre les food trucks ou dégustent tranquillement leurs sandwichs assis dans l'herbe tout en bougeant au rythme de la contrebasse, de la guitare et la batterie du trio endiablé.

Puis le groupe lyonnais "Emerald Moon" centré autour de la chanteuse charismatique à la voix rauque ont continués à diffuser un esprit seventies au 1er Festival du Clos des Tourelles à Sennecey-le Grand. Telle une tigresse entourée de musiciens motivés, ce jeune groupe a occupé la scène et conquit le public.

Au fur et à mesure que le soleil décline, les festivaliers s'agitent. C'est à ce moment-là que le célèbre groupe "Lilly Wood and the Prick" qui, après les premières chansons, enchaine sur son tube que toute l'assemblée connait ce qui fait lever les mains, sauter et chanter instantanément les 4 000 personnes.

Enfin, les tant attendus "Matmatah" foulent la scène devant une foule hystérique impatiente de voir et d'entendre les bretons interprétant leurs plus grands tubes de ces 30 dernières années.