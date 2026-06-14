Culture

Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles

Par Marie-Emilie MAZEAU

Publié le 14 Juin 2026 à 08h57

Sennecey-le-Grand : Soirée plus électro pour les 3 000 festivaliers du Clos des Tourelles ce samedi
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
Près de 3 000 personnes sont venues s'amuser au Clos des Tourelles pour la seconde soirée de leur 1er Festival de musique

Des looks plus festifs et pailletés étaient présents à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles. Après 2 groupes locaux qui ont assuré la 1ère partie et chauffé le public, les DJs "The Avener" et "Petit Biscuit" ont fait vibrer le public survolté (mais toujours en rythme).

Les artistes programmés samedi 13 juin lors de la seconde soirée du 1er Festival du Clos des Tourelles :

- Funny Funky

- Flaur

- The Avener

- Petit Biscuit

 

3 000 personnes sont venues fait la fête, danser, rire, bouger entre amis. Un public majoritairement plus jeune que la veille puisque la musique électro était la vedette avec les célèbres DJs. 