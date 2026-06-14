Culture
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 14 Juin 2026 à 08h57
Des looks plus festifs et pailletés étaient présents à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles. Après 2 groupes locaux qui ont assuré la 1ère partie et chauffé le public, les DJs "The Avener" et "Petit Biscuit" ont fait vibrer le public survolté (mais toujours en rythme).
Les artistes programmés samedi 13 juin lors de la seconde soirée du 1er Festival du Clos des Tourelles :
- Funny Funky
- Flaur
- The Avener
- Petit Biscuit
3 000 personnes sont venues fait la fête, danser, rire, bouger entre amis. Un public majoritairement plus jeune que la veille puisque la musique électro était la vedette avec les célèbres DJs.
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette
-
Cousinade improvisée chez les Deschamps