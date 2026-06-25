Bourgogne
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
Par Nathalie DUNAND
Publié le 25 Juin 2026 à 08h00
À Dijon, le Leclerc zone Cap-Nord ouvre ses portes aux chiens ! Un geste à saluer quand on sait qu’un ‘coup de chaleur’ peut leur être rapidement fatal.
Le message est clair : « Parce que nous savons qu’il n’est pas toujours possible de laisser son chien à la maison ou dans de bonnes conditions, les chiens sont les bienvenus dans votre E.Leclerc Dijon, à condition d’être tenus en laisse. »
En temps de canicule, les précautions sont impérieuses !
Rappelons une évidence : ne laissez JAMAIS votre chien dans la voiture.
D’abord parce que le chien n’évacue pas la chaleur de son corps aussi aisément que nous (qui suons grâce à nos glandes sudoripares).
Ensuite et surtout, lorsque les températures avoisinent les 3O °C, la température de votre véhicule atteint 50 °C en moins de 30 min, même à l’ombre, même fenêtres ouvertes. « Un risque de décès du chien, sous 48 heures, apparaît dès qu’il est laissé 5 minutes dans une voiture trop chaude en été. »
Le mieux pour votre chien, selon les vétérinaires, est de rester à la maison, dans un lieu frais et aéré, et avec de l’eau en quantité. Ni sur la terrasse ni sur le balcon.
La promenade, oh oui ! Le matin avant la chaleur, ou le soir, à la fraîche, en réduisant les jeux ou les promenades longues. La baignade, bien sûr, s'il est partant…
Connaissez-vous la règle des 7 secondes pour les chiens ?
Avant de partir en promenade, posez la paume de votre main à plat sur le trottoir, l’asphalte ou le sable. Si vous ne pouvez pas la maintenir confortablement pendant 7 secondes, la surface est trop chaude pour les coussinets de votre chien. Les brûlures peuvent survenir en moins d’une minute, et les chiens ne manifestent pas toujours de douleur avant qu’il ne soit trop tard.
Plus de 40% des animaux victimes de coups de chaleur ne survivent pas.
Le coup de chaleur est une urgence vétérinaire absolue
S’il présente des signes inquiétants (image ci-dessous), ne perdez pas de temps, appelez le vétérinaire : le coup de chaleur est une urgence vitale. Certains gestes (qui nous paraissent bénéfiques) sont à éviter absolument :
Ce qu’il ne faut surtout pas faire
Certaines erreurs aggravent malheureusement la situation :
- plonger l’animal dans l’eau glacée ;
- le couvrir entièrement de serviettes mouillées ;
- attendre “pour voir si ça passe” ;
- forcer l’animal à boire ;
- retarder la consultation vétérinaire.
Prenez soin de vous et de votre toutou !
Par Nathalie DUNAND
[email protected]
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