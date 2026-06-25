105 élèves sur scène pour le "Festival Choral Académique" "Rêves et incantations : Il est grand temps de rallumer les Etoiles !"

Après 2025 avec « Echos à Barbara », cette année, c’est dans un autre style que les élèves de 5 collèges se sont produits lors d’une représentation unique à la salle Maurice Ravel de Châtenoy le Royal ce 16 juin.

Le 16 juin 2026, les élèves des classes de 6ème à la 3ème, regroupés dans une même chorale ont chanté sous la direction des professeurs de musique des établissements scolaires participant à ce "Festival Choral Académique".

Chaque groupe a répété dans son collège et lors de cette soirée, l’auditoire a ouvert grand ses oreilles pour apprécier le travail accompli et la qualité d’interprétation.

« Rêves et incantations : il est grand temps de rallumer les étoiles ! » était le thème choisi cette année, est-ce en rapport avec Sophie Adenot partie rejoindre la station ISS ou est-ce plutôt lié des thèmes comme l’espoir, la résilience, la renaissance personnelle que l’on trouve dans l’ouvrage de Virginie Grimaldi. Seuls les chants bien choisis et interprétés par les jeunes choristes ont pu éclairer et faire briller des étoiles dans les yeux du public. Les spectateurs ont pu apprécier la performance des jeunes chanteurs accompagnés par un ensemble de 4 musiciens.

Une soirée préparée conjointement par les professeurs d’enseignements musicaux : Anne-Sophie Berthod du collège Louis Aragon de Châtenoy le Royal, Vicente Fritis Arcaya du collège Jacques Prévert de Chalon-sur-Saône, Elyn Burquier Socquet du collège Le Devoir de Chalon-sur-Saône, Fanny Levisse du collège En Bagatelle de Tournus, Emmanuel Jolivet du collège Louis Pasteur de Saint-Rémy.

Les arrangements musicaux des différentes œuvres interprétées ont été réalisés par les professeurs et pour apporter plus de chaleur et de couleurs, Joseph Bijon à la guitare, Damien Dequiedt à la basse / contrebasse, Antonin Néel au clavier et Denis Desbrières à la batterie ont fait les parties instrumentales.