Société
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
Publié le 18 Juin 2026 à 18h44
Moineau © 165106 / Pixabay / Capture site LPO
Pensez à mettre de l’eau à disposition dans un récipient peu profond. Cela permettra aux oiseaux, petits mammifères et insectes de se désaltérer.
Disposez l’abreuvoir dans un endroit dégagé où ils peuvent voir venir les prédateurs. Renouvelez l'eau tous les matins aux heures fraîches afin d’éviter la propagation de maladies et la prolifération des moustiques.
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