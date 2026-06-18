Saône et Loire

Des averses orageuses ce jeudi soir sur l'Ouest de la Saône et Loire

Publié le 18 Juin 2026 à 18h24

Des averses orageuses ce jeudi soir sur l'Ouest de la Saône et Loire

Des coups de tonnerre pourraient retentir de manière très localisée ce jeudi soir.

Météo France prévoit des coups de tonnerre et des averses orageuses très localisées sur une moitié Ouest du département, ce jeudi en fin de journée. 