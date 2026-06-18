Renforcer les liens entre science et société, l'ambition d'une feuille de route portée par la Région

À l'occasion du 8e Forum régional de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) au Technopôle Hub&Go du Creusot, la Région Bourgogne-Franche-Comté réaffirme son engagement majeur pour la diffusion des savoirs à toutes et tous. Marquée par la signature officielle de la nouvelle feuille de route régionale Science-Société, cette édition concrétise la volonté régionale de placer la science au cœur des territoires et de la citoyenneté.

Présidé par Laëtitia Martinez, Vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'égalité réelle et de la laïcité, le 8e Forum de la CSTI s'est ouvert ce jeudi 18 juin sous la thématique fédératrice « Relier - Coopérer - Participer ». Cet événement démontre l'ambition de la collectivité régionale : consolider un écosystème dynamique où chercheurs, acteurs culturels, décideurs institutionnels, tissu associatif et citoyens s'associent pour relever les défis de notre siècle.

Un engagement pour inscrire la Sciences dans la société

En ouverture de cette journée sera officiellement signée de la feuille de route régionale Science-Société. Porté avec force par la Région, cet acte fondateur réunit l'ensemble des forces académiques et institutionnelles du territoire: le Pavillon des sciences, l'Université Bourgogne-Europe (UBE), l'Université Marie et Louis Pasteur (UMLP), ainsi que le rectorat de région académique. Cette stratégie commune vise à structurer durablement les actions de médiation, à garantir un accès équitable aux connaissances sur l'ensemble des départements et à susciter de nouvelles vocations scientifiques. . Le Mouvement associatif, dont plusieurs membres participent activement de la dynamique CSTI en Bourgogne-Franche-Comté, est également étroitement associé à la démarche.

L'innovation et les projets participatifs ancrés dans les territoires

Chaque année la Région valorise à travers ce forum des initiatives concrètes qui illustrent le maillage territorial et l'implication directe des citoyens. Cette année :

- Projet Coudrier : Une démarche de recherche participative exemplaire menée sur le Grand Site de France Bibracte Morvan des Sommets.

- Parlement de la Forêt : Une initiative originale associant chercheurs, artistes, étudiants et citoyens autour des enjeux sylvicoles.

- Fonocanal : Un projet de médiation sonore dédié à la biodiversité, coconstruit de manière intergénérationnelle avec des scolaires et les adultes du centre social des Bourroches (Dijon).

- Espaces de diffusion : La mise en lumière de Biome, le tout nouveau lieu de diffusion des savoirs de l'Université Marie et Louis Pasteur, les ateliers culturels et scientifiques du réseau BAM, ainsi que les dynamiques portées par l'Écomusée du Creusot-Montceau.

En marge des ateliers et partages d'outils, les participants ont pu mesurer la richesse du patrimoine industriel et de l'innovation locale en visitant le Pavillon de l'Industrie, le musée de l'Homme et de l'Industrie ainsi que le FabLab Utopi.

« En Bourgogne-Franche-Comté, nous portons la conviction profonde que la culture scientifique est un bien commun qu'il faut mettre à disposition du plus grand nombre. Alors que le raisonnement scientifique est mis à mal par la diffusion inquiétante des fake news et par les récupérations politiques de toutes sortes, la Région soutient la production scientifique par les chercheuses et les chercheurs, et sa diffusion par tous les organismes institutionnels et associatifs sur l'ensemble du territoire. La culture scientifique, technique et industrielle est une nécessité pour comprendre le monde, mais elle est aussi une porte d'entrée pour intéresser nos jeunes générations, et notamment les filles, aux sciences. C'est donc aussi un enjeu pour nos formations et nos entreprises qui ont besoin de mieux sensibiliser aux carrières scientifiques. » - Jérôme Durain, Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté