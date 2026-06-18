Coupe du Monde : Royal Piscines vous offre un robot à 1 500 € !

À l’occasion de la Coupe du Monde, Royal Piscines & Spa donne le coup d’envoi d’une offre exceptionnelle pour tous les futurs propriétaires de piscine !

Pendant toute la durée de la compétition, pour l’achat d’une piscine, Royal Piscines vous offre un robot nettoyeur d’une valeur de 1 500 euros.

L’occasion idéale de concrétiser votre projet et de profiter d’un bassin toujours propre grâce à un équipement performant offert par votre spécialiste en piscine à Sevrey et Louhans.

Offre valable pendant toute la Coupe du Monde, dans la limite des conditions de l’opération. Royal Piscines & Spa – Sevrey & Louhans.

ROYAL PISCINES & SPA

7, Rue des Loches – 71100 SEVREY

Tél. : 03 85 46 04 22

et

45, rue du Guidon – LOUHANS

Site : https://www.royal-piscines.fr

Publi-information Serge DUNAND

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