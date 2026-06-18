Agglomération chalonnaise
Coupe du Monde : Royal Piscines vous offre un robot à 1 500 € !
Par Serge DUNAND
Publié le 18 Juin 2026 à 18h02
À l’occasion de la Coupe du Monde, Royal Piscines & Spa donne le coup d’envoi d’une offre exceptionnelle pour tous les futurs propriétaires de piscine !
Pendant toute la durée de la compétition, pour l’achat d’une piscine, Royal Piscines vous offre un robot nettoyeur d’une valeur de 1 500 euros.
L’occasion idéale de concrétiser votre projet et de profiter d’un bassin toujours propre grâce à un équipement performant offert par votre spécialiste en piscine à Sevrey et Louhans.
Offre valable pendant toute la Coupe du Monde, dans la limite des conditions de l’opération. Royal Piscines & Spa – Sevrey & Louhans.
ROYAL PISCINES & SPA
7, Rue des Loches – 71100 SEVREY
Tél. : 03 85 46 04 22
et
45, rue du Guidon – LOUHANS
Site : https://www.royal-piscines.fr
Publi-information Serge DUNAND
[email protected]
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