Nouvelle journée de mobilisation au CHS de Sevrey le 26 juin

Le syndicat CGT et le syndicat FO de l’ Epsm71 ont déposé un préavis de grève de 24 h pour le vendredi 26 juin 2026 avec une mobilisation devant l’entrée de l’ établissement.

Cet appel concerne l’ensemble du personnel de l’ établissement, les familles de patients, patients, et associations. Cette action se déroulera de 9h à 12h00.

pour lire l'article précédent d'info-chalon.com