Sud de l'agglomération

Nouvelle journée de mobilisation au CHS de Sevrey le 26 juin

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 18 Juin 2026 à 18h59

Nouvelle journée de mobilisation au CHS de Sevrey le 26 juin

 Le syndicat CGT et le syndicat FO de l’ Epsm71 ont déposé un préavis de grève de 24 h pour le vendredi 26 juin 2026 avec une mobilisation devant l’entrée de l’ établissement.

Cet appel concerne l’ensemble du personnel de l’ établissement, les familles de patients, patients, et associations. Cette action se déroulera  de 9h à 12h00.

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