Un feu de broussailles signalé sur les hauteurs de Saint-Martin-sous-Montaigu

Les services de secours sont en alerte pour un signalement de fumée vers 19h ce jeudi soir.

Une reconnaissance est en cours alors que d'autres moyens sont en cours de mobilisation, notamment les sapeurs-pompiers de Givry. Le feu de broussailles est annoncé au niveau de la Croix du Teu. Avec les très fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours, le secteur est très surveillé pour le risque incendie.