CANICULE - La vigilance Orange s'étend à plus de 50 départements métropolitains

On attend 40 degrés à Orléans, 41 à Paris et jusqu'à 42 degrés à Nevers et Angoulême d'ici lundi 22 juin. Cette nuit, la station météorologique de Mont-Saint-Vincent, a enregistré 23,8°c. Une température inégalée jusque-là sur ce secteur, jusqu'à évoquer la notion de "nuit tropicale"

Dans son dernier bulletin, jeudi 18 juin, Météo-France a placé 53 départements en vigilance orange canicule pour la journée du vendredi 19 juin. Ainsi, les nouveaux départements placés en alerte sont : les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre, la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse, la Charente, la Dordogne, la Corrèze, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, la Loire, l'Isère et la Savoie.