Sport
ESCRIME - Stéphane Moreau (La Riposte) veut sortir sa botte de Nevers à Lille
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 18 Juin 2026 à 18h05
Il fait partie des doyens du club chalonnais de La Riposte. Stéphane Moreau, 54 ans, présente un bristol de 30 saisons d’escrime. Un bilan qui l’a propulsé notamment l’an passé à pareille époque au titre de vice-champion de France vétérans 2.
Cette fois, à Lille, face à des ex-internationaux et une pléiade de bons candidats, le Chalonnais ambitionne un très bon résultat. “Il y va avec détermination” soutient Arnaud Burck son président. La mission sera parsemée d’embûches même si le tireur possède des arguments et une solide expérience. Et ce titre de vice-champion de France 2025 devrait cependant lui servir à franchir les premiers obstacles. “Son niveau actuel, reprend le président chalonnais, est entre 16e et 32e national. Il a ses chances, on croise les doigts”.
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