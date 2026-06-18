Givry
1ère édition du Forum des Seniors : un rendez-vous pour bien vieillir et rester autonome
Publié le 18 Juin 2026 à 18h54
Comment adapter son logement ? Quelles aides existent pour rester chez soi le plus longtemps possible ? Vers qui se tourner pour accompagner un parent vieillissant ? Rdv le 9 juillet à Givry.
Pour répondre à ces questions et accompagner les habitants dans leurs démarches, la Municipalité et l’A.Te.Lier, Espace de Vie Sociale, organisent la première édition du Forum des Seniors
Jeudi 9 juillet, de 10h à 17h
Salle des fêtes de Givry ( 14, rue de Cluny – 71640 GIVRY)
Ouvert à tous, ce nouveau rendez-vous s’adresse aux seniors mais également à leurs familles, enfants, petits-enfants, proches aidants et à toute personne souhaitant s’informer sur les solutions existantes pour accompagner l’avancée en âge.
L’objectif de cette journée est de permettre à chacun de découvrir les dispositifs favorisant l’autonomie, le maintien à domicile et le bien-vieillir, tout en facilitant l’accès aux informations et aux professionnels du territoire.
Une journée d’information et d’échanges
Tout au long de la journée, de nombreux professionnels et associations seront présents pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs questions et présenter leurs solutions autour de plusieurs thématiques:
- Services de maintien à domicile : aide à domicile, soins à la personne, accompagnement du quotidien ;
- Aides financières et démarches administratives : informations sur les dispositifs existants et les organismes à contacter ;
- Habitat et aménagement : conseils pour adapter et sécuriser son logement ;
- Santé, prévention et accompagnement des aidants : ressources pour préserver sa santé et accompagner un proche ;
- Loisirs et lien social : activités et solutions pour maintenir une vie sociale active.
À l’extérieur de la Salle des fêtes, les visiteurs pourront également découvrir Chez Moi Sûr, un camion aménagé par l’association AILES, conçu comme un logement témoin mobile. Cet espace permettra de découvrir des solutions concrètes d’adaptation du domicile, de domotique et d’aides techniques pour favoriser le maintien à domicile.
Cette première édition du Forum des Seniors a pour ambition de créer un temps d’échange, de proximité et d’information afin que chacun puisse trouver des réponses adaptées à ses besoins ou à ceux de ses proches.
Entrée libre et gratuite.
Le programme détaillé de l’événement et la liste des exposants sont disponibles sur givry bourgogne.fr.
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