La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise organise la première édition du Forum de l'Emploi, en partenariat avec la Mission Locale du Chalonnais, le Comité Local pour l'Emploi et France Travail.

Mardi 23 juin 2026 de 9h30 à 12h30

Salle des Fêtes de Buxy

Entrée libre

Pour sa première édition, cet événement réunira une vingtaine d’exposants issus de tous secteurs d'activités : entreprises locales, agences d'intérim, organismes de formation, structures d'accompagnement et partenaires institutionnels. Viticulteurs, acteurs du médico-social, du BTP, de l'industrie ou encore de la défense seront présents pour rencontrer les candidats.

Le forum est ouvert à tous les publics : demandeurs d'emploi, étudiants, personnes en reconversion ou simplement curieux des opportunités du territoire. Les visiteurs sont invités à venir munis de leurs CV.

Vous souhaitez obtenir des renseignements ?

Contactez Céline MICHARD — Coordinatrice emploi EPCI

[email protected] — 07 57 19 52 82