Chalon sur Saône

Dimanche 21 juin, assistez à un concert de la Maîtrise chalonnaise au Tribunal Judiciaire de Chalon

Publié le 18 Juin 2026 à 19h13

Dimanche 21 juin, assistez à un concert de la Maîtrise chalonnaise au Tribunal Judiciaire de Chalon

Attention représentations de 15h à 15h30 et de 16H15 à 16H45

Attention si la représentation est gratuite, le cadre exceptionnel nécessite une inscription préalable  à l'adresse mail suivante [email protected] 