Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves

Face à l’épisode caniculaire qui touche actuellement le territoire, la Ville de Chalon-sur-Saône a mis en place plusieurs mesures afin de préserver le bien-être et la sécurité des élèves, des équipes éducatives et du personnel au sein des écoles.

Ces dispositions s’inscrivent en renfort ponctuel d’un programme visant à végétaliser les cours (depuis 2019) et rénover les écoles (depuis 2016) pour tenir compte des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes.

Ces mesures exceptionnelles peuvent être amenées à évoluer dans les jours à venir en fonction des conditions météorologiques et d’autres dispositions pourront être prises en cas de besoin afin d’adapter le dispositif. Voici ce qui a été mis en place dans les écoles pour atténuer les effets de la canicule.

Aération et ventilation

Depuis mercredi soir et pour les prochains jours, weekend compris, entre 5h et 8h le matin, les agents d’entretien et les gardiens procédent à une aération puis par une mise en route des climatiseurs.

Déploiement des climatiseurs

Afin d’améliorer les conditions d’accueil pendant cet épisode de fortes chaleurs, la Ville a renforcé l’équipement des établissements scolaires en déployant deux climatiseurs dans les écoles maternelles et un climatiseur dans les écoles élémentaires. L’ensemble des écoles de la commune dispose désormais de cet équipement afin de garantir des espaces rafraîchis pour les élèves et les équipes éducatives.

Adaptations des repas à la cantine

Afin de limiter les effets de la chaleur, les repas servis dans les restaurants scolaires vont être adaptés. Si le menu du jeudi 18 juin a été maintenu en raison d’une production déjà réalisée, des repas froids seront proposés à compter du vendredi 19 juin. Cette organisation a été définie avec la SOGERES pour la fin de semaine ainsi que pour la semaine prochaine, en fonction de l’évolution des températures.

Activités physiques

Afin de préserver la santé des enfants durant cet épisode de fortes chaleurs, l’ensemble des activités physiques est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure concerne les temps méridiens, les accueils périscolaires du matin et du soir, ainsi que les activités encadrées par les intervenants associatifs.

Une hydratation adaptée

Une vigilance particulière est portée à l’hydratation des élèves. Des consignes ont été transmises aux référents d’écoles afin d’encourager une consommation régulière d’eau tout au long de la journée. Les élèves ont également accès aux fontaines à eau dans les établissements qui en sont équipés.

Des consignes ont également été données aux référents d'écoles (ombre, arrosage...)

Arrosage des cours d’école

Il a également été convenu d’un arrosage des cours goudronnées par le service des Espaces verts dès ce vendredi matin et de prioriser l’arrosage dans les cours les plus chaudes.

Relevés de températures

Enfin, des relevés de températures seront régulierement effectués par le service Energie, jusqu’à deux fois par jour afin de suivre en direct l’évolution des conditions d’accueil des enfants et, en cas de besoin, adapter nos dispositifs.

Contacts avec l’Education Nationale

Par ailleurs, nos services sont en lien permanent avec les inspecteurs de l’Education Nationale. Au moment où nous envoyons ce communiqué, aucune alerte sur une demande de fermeture d’école n’a été remontée.

La procédure de fermeture est la suivante : les demandes de fermeture d’établissement scolaire doivent être adressées par voie hiérarchique, par le directeur d’établissement au Recteur d’Académie, puis à la Direction Académique des Services Nationale (DASEN) qui peut alors saisir le Maire de la demande.