Chalon sur Saône
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 21 Juin 2026 à 10h30
Près de 300 personnes ont défilé samedi dans les rues à l'occasion de la troisième Pride chalonnaise. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 20 juin 2026, les couleurs de l'arc-en-ciel ont une nouvelle fois illuminé les rues de Chalon-sur-Saône à l'occasion de la troisième édition de la Pride organisée par le Planning Familial 71 et La Méandre.
Sous le slogan «Ravivons la rue de nos fiertés», cette journée militante et festive a rassemblé près de 300 personnes venues marcher, revendiquer, célébrer les diversités et défendre les droits des personnes LGBTQIA+.
Les organisateurs avaient souhaité faire de cette journée un moment de rassemblement et de visibilité. «Pour marcher ensemble, revendiquer, transformer nos colères en force collective, faire entendre nos voix, se rencontrer, danser...», expliquaient-ils en amont de l'événement.
Dans un contexte où les droits des personnes LGBTQIA+ demeurent fragiles dans de nombreux pays et où les discriminations persistent, les associations organisatrices ont également rappelé la dimension politique de cette mobilisation. «Dans un monde où les droits LGBTQIA+ restent fragiles, où les violences et les discriminations persistent, où l'extrême droite se fait de plus en plus menaçante, nous continuerons à être combatif·ves, solidaires et fier·es», soulignaient-elles.
Le rendez-vous était donné à 14 heures 30 devant le Conservatoire du Grand Chalon pour le départ de la Marche des Fiertés. Le cortège a ensuite traversé la ville dans une ambiance colorée, festive et revendicative, portée par des messages d'égalité, d'inclusion et de respect.
La journée s'est poursuivie à La Méandre avec un village associatif et un marché queer permettant aux visiteurs de rencontrer des associations, des créateurs et des acteurs engagés du territoire. En soirée, la fête a continué avec un DJ set, un défilé queer, un karaoké ainsi que plusieurs animations, dans un esprit de convivialité et de partage. Un espace restauration, un bar et un espace dédié aux enfants étaient également proposés.
Comme le rappelaient les organisateurs : «Nos fiertés sont politiques. Nos fêtes aussi».
Au terme de cette journée, Chalon-sur-Saône s'est affirmée, le temps d'un week-end, comme une ville de fiertés, de luttes et de joie, où visibilité, solidarité et célébration se sont une nouvelle fois conjuguées au présent.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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