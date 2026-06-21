Beaune - Redécouvrir la Bourgogne autrement au volant d’une mythique 2CV
Par Jeannette Monarchi
Publié le 21 Juin 2026 à 11h40
Depuis plus de quinze ans, la société 2CV Bourgogne Tours fondée par Marie Tesson et basée à Beaune transforme la célèbre « Deudeuche » en véritable machine à remonter le temps. Entre vignobles, patrimoine, gastronomie et rencontres humaines, l’expérience séduit aussi bien les visiteurs étrangers que les Bourguignons en quête d’émotions et d’authenticité.
Il suffit d’apercevoir sa silhouette arrondie, son capot nervuré et ses couleurs joyeuses pour qu’un sourire apparaisse immédiatement. La Citroën 2CV n’est pas une voiture comme les autres. Pour certains, elle évoque les départs en vacances sur les routes nationales, les pique-niques en famille et les souvenirs d’enfance. Pour d’autres, elle symbolise une France simple, insouciante et populaire. Plus de soixante-dix ans après sa naissance, la « Deudeuche » continue de faire battre les cœurs.
Lire l'article sur Info-Beaune.com
-
Le Boxing Club San Rémois fier de ses combattants après une saison riche en enseignements
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves