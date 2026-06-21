Beaune - Redécouvrir la Bourgogne autrement au volant d’une mythique 2CV

Depuis plus de quinze ans, la société 2CV Bourgogne Tours fondée par Marie Tesson et basée à Beaune transforme la célèbre « Deudeuche » en véritable machine à remonter le temps. Entre vignobles, patrimoine, gastronomie et rencontres humaines, l’expérience séduit aussi bien les visiteurs étrangers que les Bourguignons en quête d’émotions et d’authenticité.

Il suffit d’apercevoir sa silhouette arrondie, son capot nervuré et ses couleurs joyeuses pour qu’un sourire apparaisse immédiatement. La Citroën 2CV n’est pas une voiture comme les autres. Pour certains, elle évoque les départs en vacances sur les routes nationales, les pique-niques en famille et les souvenirs d’enfance. Pour d’autres, elle symbolise une France simple, insouciante et populaire. Plus de soixante-dix ans après sa naissance, la « Deudeuche » continue de faire battre les cœurs.

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