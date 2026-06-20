Chalon sur Saône
Une soirée karaoké pleine d'entrain au Saint-James
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 20 Juin 2026 à 14h00
Dans une bonne ambiance, les amateurs et habitués se sont retrouvés pour partager un moment festif. Plus de détails avec Info Chalon.
Vendredi 19 juin 2026, les amateurs de chansons avaient rendez-vous au Saint-James, situé au 23 avenue de Paris, à Chalon-sur-Saône, pour une nouvelle soirée karaoké animée par l'incontournable maestro du genre, Gaël Choux.
Bien connu des noctambules chalonnais, l'animateur a une nouvelle fois su mettre l'ambiance grâce à son énergie communicative et son sens de la fête. Habitué des soirées karaoké qui ne manquent jamais de saveur, Gaël officie également dans d’autres établissements de nuit de la région, notamment au Purgatoire, situé au 2 rue Porte de Lyon.
Tout au long de la soirée, les participants se sont succédé au micro dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Une ambiance festive comme les affectionne particulièrement Claude Pignel, le gérant du Saint-James, ravi de voir son établissement une nouvelle fois rempli de chanteurs d'un soir et de fidèles habitués.
Entre performances inspirées, éclats de rire et refrains repris en chœur, cette soirée karaoké a une fois de plus confirmé le succès de la formule au Saint-James.
Et vivement la prochaine !
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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