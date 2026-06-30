Crossfit Chalon déménage et double sa surface d'accueil devant le succès du concept

Magalie Rochay a lancé avant tout le monde le Crossfit à Chalon-sur-Saône. Et son succès ne se dément pas.... Il a fallu déménager à trouver de nouveaux locaux toujours plus fonctionnels et adaptés à la pratique. Les explications d'info-chalon.com.

"Ici pas de miroirs, pas d'écouteurs, pas de téléphone portable.. et nos adhérents en redemandent"

Magalie Rochay a trouvé dans le crossfit son équilibre personnel mais aussi et surtout professionnel. Après une solide carrière dans le prêt à porter au sein d'un groupe international bien connu, elle a fait le choix de s'élancer dans une discipline lui collant à la peau. "C'était important pour ma vie de famille et ma vie personnelle" lance celle qui a trouvé dans le sport, sa raison d'être. "

CrossFit Chalon est un copié-collé de Magalie, un endroit d'équilibre, "on n'a pas de miroir ici. Les gens ne vienent pas pour se regarder" lance-t-elle amusée.

Depuis une semaine, la salle est passée de 500 à 1100 m2 au 23 de la rue Louis Jacques Thénard sur SaôneOr. Un déménagement à l'issue de longs travaux de nettoyage dans cet ancien espace industriel, donnant aux lieux une nouvelle vie bien appréciée par les quelques 400 adhérents du club de sport.

"Un coaching à la carte et individualisé"

En totale contradiction avec de nombreuses salles de sport, multipliant les cartes d'adhésion, avec un taux de présence de l'ordre de 50 à 60 %, Magalie Rochay affiche un presque honteux 94 % de présence. "C'est une vraie satisfaction que de constater séance après séance que nos adhérents répondent présents, avec une réelle fidélité aux séances et au coaching".

Chaque séance est coachée par des professeurs diplômés, "avec une salle affiliée et reconnue Crossfit" aime à rajouter la gérante des lieux, fière de connaitre chacun de ses adhérents par leurs prénoms respectifs.

"On forme une petite famille ici. Chaque samedi matin, on propose même des moments en famille, ça va de la maman avec sa fille, mais aussi du grand-père avec sa petite-fille ou du tonton avec ses neveux. Et ça marche. On programme des cours adaptés à l'attente de chacun et la physionomie de nos adhérents. J'ai même pris la décision d'instaurer un coin enfant, et de proposer du 9H/21h. En fait, l'idée c'est de dire à celles et ceux souhaitant de se remettre en forme qu'ils n'ont aucune excuse".

"Une clientèle souhaitant combattre les douleurs et se maintenir en forme"

Malgré les apparences collant au Crossfit, la proposition de Magalie Rochay est celle de séances collant parfaitement aux aspirations du sportif, du niveau débutant au niveau expert, les séances sont toutes coachées en petit groupe jusqu'à 14 personnes au grand maximum. L'extension des locaux permet dès maintenant de proposer jusqu'à 3 séances maintenant.

"Une salle qui pratique l'inclusion en permanence"

"Tous nos appareils sont aussitôt mobilisable pour des personnes à mobilité réduite" insiste Magalie Rochay, prenant le temps en l'espace de quelques secondes d'en faire la démonstration. Signe de l'inclusion absolue, le recours en guise de coach salarié de la salle, à Simon Farre (lire l'article sur info-chalon.com).

En septembre, la salle s'équipera de quelques appareils de Pilates Reformer.

N'hésitez pas à vous rapprocher de Magalie au 0633218094 / 0749466742 ou de suivre la salle sur les réseaux sociaux.

Laurent GUILLAUMÉ