Givry
Judo Club Givry - Une fin de saison en apothéose et des changements à la rentrée
Publié le 30 Juin 2026 à 17h31
La saison du Judo club de Givry s’est achevée comme de tradition par une clôture festive avec l’ensemble des judokas, petits et grands réunis pour l’occasion dans le gymnase du Collège sur un tatami en version XXL pour accueillir les 80 licenciés du club.
L’après-midi a été entièrement dédié aux judokas qui ont pu démontrer devant des parents et grands-parents conquis, le travail d’une saison.
Les groupes se sont succédés et ont enchainés chutes avant, techniques et combats montrant ainsi tout le chemin à parcourir pour passer de la ceinture blanche à la ceinture noire, but avoué de tout judoka déterminé et persévérant.
Des ceintures noires, ils y en avaient sur le tatami pour cet évènement avec notamment Nathalie ROCHETIN, à qui Laurent RELTIEN, l’entraineur de la section a remis son diplôme fédéral attestant de son accession au grade de ceinture noire 2ème dan.
Nathalie a achevé cette saison le travail débuté il y a quelques années et freiné par le COVID. Elle a obtenu brillamment son UV technique puis dans la foulée son test arbitrage.
Elle est la première élève du club, fondé en 1978, à obtenir ce grade.
Nola BARRILLON et Nicolas MASSE ont eux aussi rejoint le cercle fermé des ceintures noires.
Ces deux jeunes élèves fidèles et opiniâtres ont vécu une saison qui restera gravée dans leur mémoire. Ils se sont beaucoup investis les mercredis et jeudis soir pour préparer et présenter les 4 unités de valeurs nécessaires pour accéder à la ceinture noire et ont achevé ensemble ce magnifique parcours à Besançon mi-juin.
Pour Nicolas la saison fut d’autant plus réussie qu’il s’est qualifié pour le championnat de France Cadets/Espoirs fin mai à Ceyrat et a pu découvrir, pour sa première année dans cette catégorie d’âge, le niveau national.
Une belle fierté pour l’ensemble du club Givrotin.
Autre ceinture noire présente sur le tatami et pour la dernière fois, Laurent RELTIEN l’entraineur qui tire donc sa révérence après 35 ans de bons et loyaux services. Il laisse un club en bonne santé tant sportive que financière et à reçu pour l’occasion les témoignages de reconnaissance des parents, judokas et de tous les membres du club présents pour cette clôture.
Il cède sa place à une autre ceinture noire présente à cette clôture, Yann DUCLOSEL, directeur technique du Judo Club Chalonnais qui reprendra donc l’ensemble des cours la saison prochaine et pour qui cette clôture 2025-2026 fut donc une passation de pouvoir devant l’ensemble des licenciés.
Une page d’histoire se tourne et un autre chapitre du club va donc s’ouvrir dès le 29 août, date à laquelle vous pourrez nous retrouver au forum des associations.
Dès maintenant, vous pouvez nous contacter via l’adresse courriel [email protected] pour toute demande relative à la saison 2026-2027.
Place maintenant à des vacances bien méritées.
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