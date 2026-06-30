Une pause fraîche et gourmande au Place 2B avec les Glaces des Alpes

Avec les fortes chaleurs, le bar-brasserie met la gourmandise à l'honneur avec une carte de glaces artisanales. Plus de détails avec Info Chalon.

Les Glaces des Alpes font leur arrivée au Place 2B pour rafraîchir l'été avec des saveurs artisanales comme une délicieuse parenthèse glacée.

Quand le thermomètre s'affole, rien de tel qu'une bonne glace artisanale pour s'offrir un moment de fraîcheur. C'est justement la belle nouveauté proposée par le bar-brasserie Le Place 2B, au 25 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, qui accueille désormais les délicieuses Glaces des Alpes.

Fabriquées de façon artisanale par un maître-artisan, ces glaces sont le fruit d'un véritable savoir-faire français. Derrière chaque parfum se cachent des ingrédients rigoureusement sélectionnés et des recettes gourmandes qui mettent à l'honneur l'authenticité et la qualité.

Les plus gourmands auront l'embarras du choix avec 18 parfums à découvrir. Aux côtés des incontournables, plusieurs nouveautés promettent de réveiller les souvenirs et les papilles : Ourson guimauve de notre enfance, Madeleine de Commercy, Amarena, Pêche de vigne ou encore Ananas du Costa Rica. Des saveurs originales qui invitent au voyage tout en faisant la part belle aux produits de caractère.

Côté tarifs, la gourmandise reste accessible : 2,80 euros la boule, 5 euros les deux boules et 7 euros les trois boules, avec un supplément chantilly à 1 euro pour les amateurs de douceur supplémentaire.

Et pour prolonger le plaisir, l'établissement propose également un large choix de coupes glacées : classiques, fruitées, gourmandes ou encore alcoolisées, il y en a pour toutes les envies et toutes les occasions.

Basée à Allonzier-la-Caille (Haute-Savoie), Glaces des Alpes s'est forgé une solide réputation dans la fabrication de glaces artisanales, en privilégiant des recettes généreuses et des matières premières de qualité.

Que ce soit pour une pause rafraîchissante en terrasse, un dessert gourmand ou simplement pour se faire plaisir en famille ou entre amis, cette nouvelle carte glacée a tout pour devenir l'un des rendez-vous incontournables de l'été à Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati