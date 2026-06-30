Chalon sur Saône
La mobilisation des parents paie à l'école primaire Jean Lurçat
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 30 Juin 2026 à 14h30
Le maintien de la classe menacée marque une victoire pour les familles mobilisées. Plus de détails avec Info Chalon.
Le soulagement est palpable à l'école primaire Jean Lurçat, au cœur du quartier Bellevue, à Chalon-sur-Saône. Après plusieurs semaines de mobilisation, les parents d'élèves ont obtenu gain de cause : la classe qui était menacée de fermeture à la rentrée 2026 sera finalement maintenue.
«La semaine dernière, nous avons appris que la classe menacée de fermeture sera maintenue. Une victoire pour les enfants de l'école», se réjouit Corentin Bonnet, l'un des parents d'élèves mobilisés.
Une décision accueillie avec satisfaction par les familles, alors que l'établissement figurait jusqu'alors parmi les écoles visées par le projet de carte scolaire de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (DASEN).
Pour une autre mère d'élève, cette annonce était même «inespérée». Depuis plusieurs mois, les parents n'avaient cessé d'alerter sur les conséquences qu'aurait entraînées la suppression de cette classe, celle d'Émeline Chevrey. Ils redoutaient notamment une hausse des effectifs par classe et une dégradation des conditions d'apprentissage pour les élèves.
La décision de maintenir la classe marque donc l'aboutissement d'une mobilisation engagée dès le mois d'avril. Les nombreuses banderoles installées sur les grilles de l'école, devenues le symbole de ce mouvement, ont d'ailleurs été retirées ces derniers jours, signe que le combat a porté ses fruits.
Cette dynamique collective ne s'arrête toutefois pas à cette victoire. Les parents ont souhaité pérenniser leur engagement en créant une association dédiée à la vie de l'établissement.
Ainsi, le vendredi 26 juin 2026 s'est tenue l'assemblée constitutive de «Les Cartables de Bellevue», nouvelle association de parents d'élèves de l'école Jean-Lurçat.
Au-delà du dossier de la carte scolaire, cette nouvelle structure entend favoriser le dialogue avec l'équipe éducative et accompagner les projets de l'école, tout en représentant les familles sur les différents sujets qui concernent la vie des élèves.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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