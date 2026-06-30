Chalon sur Saône
Aéroclub de Chalon sur Saône : 92% de réussite pour le BIA avec 22 élèves admis
Par Amandine Cerrone
Publié le 30 Juin 2026 à 15h29
Ce dimanche 28 juin, l’aéroclub de Chalon sur Saône organisait la remise de prix
des admis au Brevet d’Initiation d’Aeronautique (BIA) au sein des locaux de l’aéroport du Grand Chalon.
Ainsi, les 22 élèves admis et leurs familles avaient été convié à cette cérémonie, qui avait lieu à l’aéroport du Grand Chalon, quelques semaines auparavant.
Jean Louis Muzeau, initiateur des formations de BIA depuis 1998 au sein de notre territoire, a souhaité félicité les 22 élèves pour ces résultats plus que satisfaisants :
*92% de réussite
*9 mentions TB
*3 mentions B
*5 mentions AB
Aux côtés de Jean-Louis, Guillaume, président du club et Cécile, secrétaire, ont enseigné leur passion aux élèves qui prétendaient à l’obtention du BIA.
En effet, les trois formateurs se sont partagés les différents lieux d’intervention :
*Aéroclub du Grand Chalon
*Lycée Hilaire de Chardonnet
*Lycée Matthias
*Lycée Niepce Balleure
Depuis 1998, ce sont 638 admis et un taux de réussite de 77% pour les élèves formés par les chalonnais.
Cette année, les promus ont eu la chance d’avoir comme parrain, Jérémy Renard, champion du monde de voltige, qui était présent pour cette cérémonie.
Olivier Grosjean, vice-président du Grand Chalon, en charge de l’aéroport, a souhaité féliciter les jeunes pour leurs nouveaux diplômes mais aussi les formateurs, les établissements ainsi que les familles pour leur engagement.
Cette cérémonie s’est clôturée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.
Amandine Cerrone
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