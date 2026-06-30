Vélo Club de Saint-Marcel : les maraîchers sur la promenade des Anglais ce week-end

Rien n’arrête les cyclistes du VCSM puisque ce week-end, c’est à Nice que certains licenciés ont été montré les couleurs du club.

Ainsi, dimanche dernier, Claude Gallet et Jean Michaudet ont pris la route en voiture avec des licenciés du club cycliste de Crottet pour l’ascension de 14 grands des Alpes avec une arrivée à Nice, sur la promenade des Anglais à l’instar des coureurs du Paris Nice.

Parmi les cols franchis on peut notamment citer : Cormet Roseland, Izoard, Galibier, Iseran ou encore la Bonnette soit 6 étapes, 680 Kms et 15550 mètres dénivelés.

Pendant ses ascensions, les maraîchers ont été doublé par Remco Evenpoel de l'equipe BORA, l'équipe DECATHLON avec Paul Séxas et Del Toro de l'équipe UAE qui préparaient le tour de France.

« Je pense que quand les 2 licenciés du Vélo Club vont reprendre l'entraînement dans notre chère Bourgogne, les cols vont leur paraitre faciles » s’est amusé Jean Marc Gautheron, président du VCSM.

Le club félicite ses deux baroudeurs pour cet exploit et remercie leurs amis du club de Crottet pour l’organisation de cette sortie.

Ce dimanche, Daniel Fleurence, pour continuer sa préparation au PARIS BREST PARIS en 2027, devait participer à la cyclosportive Vosgienne « la Bretzel de diamant » (240 kms avec 4200m de dénivelé) près de Munster mais cette épreuve à malheureusement été annulée en raison de la canicule .



Prochaine étape pour les cyclistes : les 3-4-et 5 juillet au championnat de France FSGT à SELONGEY, organisé par le SCO DIJON.

Nombreux licenciés du club maraicher (adultes et enfants) seront présents pour une fois de plus porter le maillot de Saint-Marcel.



Amandine Cerrone