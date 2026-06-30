Team TMX Compétition : le team chalonnais brille en Europe et dans le monde

On ne vous présente plus le team de moto TMX Compétition, chapeauté par le chalonnais, Thibaut Mugnier.

Cette saison, l’équipe chalonnaise a pris une dimension mondiale et après quelques mois, on peut dire que les résultats sont là.

Le tout nouveau pilote, Liam BRUNEAU, 16 ans, a décroché son ticket pour les championnats du monde Junior (en individuel et en équipe) grâce à ses très bonnes performances depuis ce début d’année 2026.

Fort de sa victoire en Suisse en début d’année et sa deuxième place au général du GP, Liam a brillé ce week-end, chez nos confrères européens au Portugal, au Championnat d’Europe EMX 125 (qui se tient en parallèle du championnat du monde).

Après une séance de qualification un peu compliqué le samedi matin, face aux 50 meilleurs pilotes du monde, Liam a décroché la 13 ème position.

Lors de la manche 1, Le Breton a réussi à se hisser à la 11ème place et c’est lors de seconde manche que le jeune pilote a raflé la 3ème place et la 4eme place en général du GP !

Des résultats qui ont fait mouche auprès de la Fédération Française de Moto puisque Liam décroche donc son ticket pour les championnats du monde.

Pour le reste de l’équipe, c’est la dernière ligne droite vers les préparatifs du Championnat de France de Supercross, qui se tiendra à Saint Thibéry le samedi 11 juillet prochain.

Avec ses titres de champion de France, Allemagne, Inde et Danemark, l’albigeois Calvin FONVIEILLE sa lance un nouveau défi avec sa montée en catégorie supérieure, SX1 450.

Enzo HERZOGENRATH, titré champion d’Europe 85 et champion de France de supercross l’année dernière, passe aussi à la catégorie supérieure (125).

Les deux pilotes du team chalonnais sont prêts à en découdre et à décrocher de nouveaux titres.

Toute l ‘équipe du Team TMX Compétition souhaite le meilleur à ses trois pilotes pour les enjeux à venir et tous les yeux sont bien évidemment tournés vers Liam ce week-end, à Jinìn, en République tchèque pour sa participation aux Championnats du monde.



Amandine Cerrone - Photos Team TMX Compétition