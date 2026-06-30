Bresse
Notez bien le 24 juillet pour le concert de l'Amicale de Frangy-en-Bresse
Publié le 30 Juin 2026 à 17h51
concert gratuit
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