Les Chemins hospitaliers : un nouvel itinéraire patrimonial relie cinq hôtels-Dieu de Bourgogne

À l’initiative de l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune, 5 hôtels-Dieu s’associent pour renouer avec une tradition si particulière de la Bourgogne, celle de l’hospitalité. Faire redécouvrir son patrimoine multiséculaire, c’est l’ambition des Chemins hospitaliers : à partir du 1er juillet, un premier itinéraire se redessine sur le territoire.

De l’Hôtel-Dieu beaunois à la Maison Régionale des Arts de la Table d’Arnay-le-Duc en passant par l’Hôtel-Dieu de Louhans-Châteaurenaud, l’Hôtel-Dieu de Seurre et l’Hôtel-Dieu - Musée de Tournus, l’esprit du « prendre soin » s’apprécie par la diversité des constructions architecturales, encore pourvues de grandes salles de malades, d’emblématiques apothicaireries, et aussi de mobilier, vaisselle, peintures et objets d’art.

Les mouvements du temps ont imprimé leurs marques : l’héritage des sœurs hospitalières se perpétue, de l’accueil des malades aux pratiques médicinales, des figures de bienfaiteurs aux personnalités de la médecine.

Les Chemins hospitaliers s’ouvrent à tous. Une invitation au voyage, un périple sensible au cœur de la Bourgogne hospitalière…

1 itinéraire pour cheminer : 5 hôtels-Dieu à explorer

Le parcours Chemins hospitaliers traverse la Bourgogne en reliant cinq hôtels-Dieu, institutions charitables fondées à partir du Moyen Âge et dévolues aux soins des « pôvres malades ». D’une étape à l’autre, les hospices se dévoilent : salles de soin, espaces de service, mobilier, objets d’art, pots à pharmacie, instruments de médecine, jardins… À chaque hôtel-Dieu son histoire des lieux et ses anecdotes originales, avec un récit commun, celui du soin en Bourgogne dont l’esprit se transmet de siècle en siècle.



• Arnay-le-Duc > La Maison Régionale des Arts de la Table

Depuis 1981, la Maison Régionale des Arts de la Table présente des expositions temporaires dans l’ancien Hospice Saint-Pierre, hôpital construit au XVIIᵉ siècle où les dames hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Beaune ont assuré des soins pendant trois siècles. L’exposition 2026 Herbes gourmandes, herbes soignantes propose de découvrir comment les plantes associent médecine et gastronomie.

musee-artsdelatable.fr

• Beaune > L’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune

L’Hôtel-Dieu est fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, et son épouse Guigone de Salins. Confié aux bons soins des dames hospitalières, ce palais pour les pôvres est en activité jusqu’en 1971. Connu pour son architecture et ses toitures polychromes, il est un haut lieu de mémoire de l’histoire hospitalière avec ses collections de mobilier et d’objets d’art, sa cuisine, son apothicairerie et ses salles de soin.

reservation-hoteldieu.hospices-de-beaune.com

• Louhans-Châteaurenaud > L’Hôtel-Dieu

Édifié à partir de 1682, l’Hôtel-Dieu de Louhans est en activité jusqu’en 1977. Son apothicairerie renferme une collection de pots aussi splendide qu’unique, notamment composée de faïences hispano-mauresques des XVᵉ et XVIᵉ siècles. Accompagnés d’un guide, les visiteurs parcourent les salles de malades et les lieux de vie des sœurs. Objets médicaux et pièces d’art sacré témoignent des soins du corps et de l’âme prodigués par les religieuses.

louhans-chateaurenaud.fr



• Seurre > L’Hôtel-Dieu

Fondé en 1688 par une assemblée de magistrats et d’habitants de la ville, l’Hôtel-Dieu de Seurre est un bel exemple de structure hospitalière pensée pour l’assistance aux malades et démunis. Ouvert au public sur réservation, on peut y admirer le mobilier d’époque dont les lits des malades, la chapelle Saint-Louis ainsi que l’apothicairerie riche d’une centaine de pots en faïence des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles.

saone-tourisme.fr



• Tournus > L’Hôtel-Dieu - Musée

L’Hôtel-Dieu de Tournus fut fondé au XVIIᵉ siècle puis agrandi au XVIIIᵉ siècle. Il témoigne aujourd’hui de son activité hospitalière : les salles anciennes furent reconstituées grâce au mobilier d’origine composé de lits et d’une vaisselle d’étain. Le bijou de l’Hôtel-Dieu reste son apothicairerie, une des plus anciennes en France avec ses 300 pots en faïence de Nevers.

tournus.fr/hotel-dieu

1 itinéraire pour cheminer : 1 livret-passeport 2026

Après l’achat d’un premier billet au tarif plein dans un hôtel-Dieu partenaire, les « chemineurs hospitaliers » pourront bénéficier d’une entrée à tarif réduit dans les autres sites sur présentation d’un livret-passeport, délivré lors du premier achat. Ce livret-passeport doit être conservé pour être signé et validé sur chaque lieu de l’itinéraire ; il est valable jusqu’au 31 décembre 2026. Point d’attention : il est important de bien vérifier les périodes d’ouverture au public de chacun des hôtels-Dieu car elles fluctuent d’un site à l’autre, avec des modalités de visites spécifiques.