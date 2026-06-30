Saône et Loire
Chaleur : "Sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end", prévient Météo France
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 30 Juin 2026 à 18h07
La France va connaître "sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end", indique mardi Météo France dans ses prévisions.
Dans l'état actuel des prévisions, on part sur au moins jusqu'au 15 juillet, date de la prochaine nouvelle lune, pour celles et ceux surveillant de près les changements de temps liés à la lune. En tout état de cause, après une petite accalmie de 24h, la chaleur est de nouveau à la hausse, pour un vrai temps d'été cette fois-ci, avec des températures s'établissant entre 33 et 35°c. Seul problème derrière tout cela, c'est que la France fait face à une situation de sécheresse accentuée, et la chaleur annoncée même si elle demeure plus faible que l'épisode caniculaire de ces 10 derniers jours, viendra s'ajouter à une situation déjà très tendue.
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