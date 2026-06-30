Bourgogne
Les autoroutes APRR et AREA renforcent leur dispositif d’accueil estival pour un voyage toujours plus confortable
Publié le 30 Juin 2026 à 17h59
Un moment de détente toutes les deux heures
Pour lutter contre la fatigue au volant, il est recommandé de faire une pause d’au moins 20 minutes toutes les deux heures, a fortiori lors des fortes chaleurs. Cet été, pour que ce moment soit profitable à tous, APRR et AREA donnent une nouvelle dimension à ces temps d’arrêt : dès le 4 juillet, jour de forte affluence, et jusqu’au 22 août, dix aires emblématiques et très fréquentées du réseau proposeront aux vacanciers des animations gratuites axées sur la découverte des territoires traversés autour des produits régionaux, des activités pour les enfants et des espaces de découverte.
Par exemple, sur l’aire de Mâcon Saint-Albain (A6), la pause prendra une dimension culturelle grâce à une mise en scène de l’une des séquences de la série podcastée Panorama. Un « banc sonore » permettra aux vacanciers d’écouter quatre récits consacrés aux personnages et aux histoires qui ont façonné la Saône-et-Loire. Guidés par la voix de Denis Podalydès, les voyageurs pourront ainsi (re)découvrir quelques épisodes emblématiques du podcast aux 350 000 écoutes, qui donne vie aux légendes des régions desservies par l’autoroute. D’une durée moyenne de 14 minutes, chaque récit offre un format idéal pour une pause culturelle sur le trajet ou pendant la recharge d’un véhicule électrique.
En complément de cet accompagnement ludique et culturel, APRR-AREA déploie une centaine d’agents dédiés à l’information des voyeurs, pour les orienter mais aussi pour les sensibiliser aux bons réflexes à adopter lors des longs trajets et de fortes chaleurs.
Le programme complet est à retrouver sur www.voyage.aprr.fr/autoroute-info .
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