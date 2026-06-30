45 bénévoles sur le pied de "guerre" afin de rendre le stand de tir de Châtenoy opérationnel pour les UFOLEP.

C’est devenu une tradition indispensable, chaque année, les bénévoles œuvrent une bonne journée pour réaliser un gros entretien du stand de tir.

Le tir à Châtenoy, c’est une collection de médailles du plus petit concours au championnat de France, du monde mais à côté de ces très beaux résultats, il y a toute la vie du club où chacun selon ses disponibilités et compétences participe.

Comme chaque année, une revue de casernement est profitable au maintien du stand, de ses infrastructures et des équipements.

Différentes équipes sont intervenues sur les pas de tir 10m, 25m, 50m ... afin de nettoyer, réparer, préparer, en prévision des 600 tireurs qui seront présents pour le championnat national de tir UFOLEP les 3, 4 et 5 juillet.

Un bon nettoyage des locaux du club, une remise en état des installations et la confection de porteurs et tracteurs de cibles de secours, le remplacement de porte- cible au 25m, la vérification du bon fonctionnement des cibles à chaque pas de tir, le bon fonctionnement de l’éclairage...

Ce travail colossal, programmé, planifié ne pourrait pas se faire sans les équipes de bénévoles du club toujours prêtes. Mais au club de tir rien n’est impossible !

C’est la grande force de cette association où l’intergénérationnel fonctionne très bien, où les différentes disciplines de tir ne font qu’une lorsqu’il faut mettre la main à la pâte, dirigeants et bénévoles, tout le monde retrousse les manches et ils avaient du mérite avec cette chaleur.

Sans surprise, Cécile et Daniel, les coprésidents étaient pleinement satisfaits de la présence aussi importante des adhérents et bénévoles.

Les UFOLEP, c’est dans quelques jours, Info-Chalon.com ne manquera pas de suivre ce grand évènement sportif.

C.Cléaux

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