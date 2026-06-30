Pour la dix-huitième fois le Rotary Chalon Saint-Vincent a attribué ses Trophées de la Formation Professionnelle

Gilles Platret, maire de Chalon, accompagné par Jean-Michel Morandière, adjoint en charge de la vie associative, et Isabel Paulo, adjointe en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Miloude Si Mohamed, inspecteur de l’Education Nationale en charge des sciences et techniques industrielles, représentant Mathilde Gollety, rectrice de l’académie de Dijon, Fabien Rossignol, président du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté, et Patricia Beauvallet, représentant la Chambre de métiers et de l’artisanat de Saône-et-Loire, ont honoré de leur présence la remise des récompenses au MédiaPôle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chalon.

Seize élèves distingués



Seize jeunes élèves méritants, ayant fait le choix de la voie professionnelle dans le cadre de leur cursus scolaire, ont ainsi été mis à l’honneur devant leurs chefs d’établissement, leurs professeurs, leurs maîtres d’apprentissage et les membres de leur famille. Dix garçons et six filles issus du lycée polyvalent Niépce-Balleure, du lycée professionnel des Métiers Jeannette Guyot, de l’UIMM 21-71, du lycée polyvalent Emiland Gauthey, du CFA CMA Formation de Mercurey, du CFAA de Saint-Marcel et du LEGTA de Fontaines. Seize jeunes qui, en préambule de la cérémonie, sont descendus sur la scène du MédiaPôle, au son de « We are the champions », la célèbre chanson du groupe britannique Queen, pour recevoir des applaudissements bien mérités de toute l’assistance.

Depuis 2007



Une action initiée en 2007 avec deux de ses amis par Gérard Morel, chef d’entreprise et membre du Rotary Chalon Saint-Vincent, et qui, à l’exception des années Covid 2020 et 2021, s’est perpétuée au fil des années. Et dix-neuf ans plus tard le principe demeure le même. « Cette action vise à mettre à l’honneur et à récompenser des élèves, qui par leur attitude, leur comportement et leur travail se sont distingués en s’engageant avec réussite dans la voie professionnelle, véritable école de la vie» a rappelé l’ancien président du tribunal de commerce de Chalon. S’adressant plus particulièrement aux lauréats Gérard Morel a ajouté « Par votre engagement, votre persévérance et votre talent vous avez emprunté la voie du succès. Je vous encourage vivement à ne jamais la quitter et pourquoi pas un jour à envisager l’entreprenariat pour aller encore plus loin dans la réalisation de vos ambitions ».



Depuis maintenant près de deux décennies les Trophées de la Formation Professionnelle sont une magnifique action en faveur de la jeunesse, une des priorités du Rotary International. Le représentant de l’Education Nationale ne s’est pas privé de le faire remarquer. « Une belle cérémonie qui met à l’honneur apprentis et élèves remarquables, parce que vous êtes tous remarquables » et Miloude Si Mohamed de recommander à l’ensemble de ces jeunes. « Soyez fiers de votre parcours ! ».



Une richesse inestimable pour notre société

« La formation professionnelle est une richesse inestimable pour notre société. Elle révèle des talents, transmet des savoir-faire d’excellence et forme des hommes et des femmes capables de créer, d’innover, et de bâtir l’avenir avec leurs mains, leur intelligence et leur cœur » a affirmé Aurélie Belin, chef d’entreprise dans le secteur de la mode, après avoir choisi la voie professionnelle. « A vous, chers lauréats, que cette récompense ne soit pas l’aboutissement de votre parcours mais le point de départ de vos plus grandes ambitions. Continuez à apprendre, à vous dépasser et à croire en votre potentiel. Votre talent vous a conduit jusqu’ici, votre détermination vous mènera encore plus loin » a-t-elle ajouté.



Ambassadeur régional de l’Apprentissage, Claude Mennella n’a pas manqué de se réjouir « On a été un petit peu perturbés ces dernières semaines par une certaine jeunesse qui nous paraît un peu perdue, qui nous paraît pas vraiment maîtrisée, mais ce soir on voit une jeunesse extraordinaire, des jeunes bosseurs, des jeunes brillants, des jeunes qui ont l’avenir devant eux et ça nous donne du baume au cœur » et l’ancien président du Rotary Chalon Saint-Vincent de poursuivre « On compte sur vous, les lauréats de ce soir, pour être des ambassadeurs du travail, de la pugnacité, et de l’effort ».



Des filières d’excellence



Evoquant à son tour la voie professionnelle, Fabien Rossignol a souligné « Ces filières ont été pendant tant d’années négligées, abandonnées alors que ce sont des filières d’excellence dans lesquelles l’emploi est assuré à la sortie ». Avant d’indiquer que 2026 avait été désignée par les instances du MEDEF comme l’année de la jeunesse « cette jeunesse inspirante, cette jeunesse qu’on a envie de voir au sein de nos structures, au sein de nos entreprises ».

Depuis son arrivée à l’Hôtel de Ville de Chalon en 2014, Gilles Platret assiste fidèlement, autant que ses impératifs d’élu le lui permettent, à la cérémonie, qui était animée cette année par Rémy Jessaume, président du club service chalonnais. « Quand on se donne à fond dans un boulot, qu’on en fait sa passion, forcément, un moment donné, on bascule d’abord peut-être dans l’appétit du travail manuel jusqu’à la passion du métier, alors là, on est transformé et je crois que cette jeunesse, c’est celle qu’on a envie de voir et valoriser. C’est pourquoi le travail du Rotary est si important » a fait observer le maire de Chalon.



Les lauréats 2026

Lycée polyvalent Niépce-Balleure : Alexis Bouffay (terminale bac pro maintenance des systèmes de production connectés) ; Mathis Goux (terminale bac pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés).

Lycée professionnel des Métiers Jeannette Guyot : Alessa Grandemange (2e année CAP conducteur livreur de marchandises) ; Mathéo Robert (2e année CAP menuisier fabricant) ; Sabine Fréal (terminale bac pro technicien menuisier agenceur) ; Dorian Douillard (terminale bac pro maintenance des véhicules, option véhicules légers).

UIMM 21-71 : Tim Cayeux (licence pro conception et amélioration de processus et procédés industriels) ; Lancelot Vadrot (BTS maintenance des systèmes).

Lycée polyvalent Emiland Gauthey : Eléa Flament (terminale bac pro métiers de la mode) ; Leyinesia Xiong (terminale bac pro métiers du commerce et de la vente).

CFA CMA Formation Mercurey : Mamadou Samba Diallo (CAP boulanger) ; Charlotte Grandjean (BTS management commercial opérationnel).

CFAA Saint-Marcel : Luka Panic (terminale bac pro aménagements paysagers) ; Baptiste Leroy (terminale bac pro aménagements paysagers).

LEGTA Fontaines : Brieg Lebon (terminale bac sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) ; Mathilde Bretin (terminale bac pro conduite et gestion de l’entreprise agricole).



Gabriel-Henri THEULOT