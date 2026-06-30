Faits divers

CRS renversé à Montceau-les-Mines - Le propriétaire de la voiture mis en examen pour tentative d’homicide et écroué

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 30 Juin 2026 à 17h00

CRS renversé à Montceau-les-Mines - Le propriétaire de la voiture mis en examen pour tentative d’homicide et écroué

A ce stade le propriétaire du véhicule conteste avoir été le conducteur, le soir du 27 juin. L’enquête devra le démontrer.

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