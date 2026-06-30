BILLARD CLUB CHALONNAIS – Formation aux rôles de Directeur de jeu

Ce week-end, avait lieu la formation de Directeur de jeu encadrée par l’instructeur fédéral Franck JESBAC – également Président de la Ligue de Billard de Bourgogne Franche Comté - à Chalon/saône.

La formation a débuté par la théorie et a terminé par de la pratique sous forme de 4 mises en situation.

15 personnes ont répondu présents à cette journée très instructive

Le Directeur de Jeu a pour attribution :

1) D‘appliquer et faire appliquer le code sportif de La Fédération Française de Billard.

2) De faire respecter l'interdiction de fumer et de boire des boissons alcoolisées dans la salle.

3) De vérifier le bon état et la propreté du matériel.

4) D’exiger la présentation des licences des joueurs, avant le début de la compétition et vérifier la tenue des joueurs.

5) D'organiser les tours de jeux (joueurs, arbitres et marqueurs) et de veiller à l’affichage des horaires.

6) De veiller à la régularité et au bon déroulement des matchs.

7) De veiller à la signature des joueurs sur la feuille récapitulative des résultats et/ou sur les feuilles de marque (feuilles à conserver par le club organisateur durant toute la saison sportive en cours).

8) D'établir le classement final.

9) D'adresser, dans les 48 heures au Responsable concerné (Ligue, Secteur ou Secrétariat

Fédéral), la feuille de résultats et le bordereau d'engagement pour le stade suivant de la compétition, dûment émargés.

10) De signaler sur la feuille de match tout joueur forfait au début de l'épreuve et tout joueur ayant abandonné en cours d'épreuve.

11) Le cas échéant, d'adresser au Responsable Sportif de l'épreuve un rapport circonstancié sur tout incident qui pourrait entraîner une sanction disciplinaire à l'encontre d'un joueur ou d’une équipe.

A l’issue de cette journée formatrice, 8 licenciés du Billard Club Chalonnais ont réussi l’épreuve pour être Directeur de Jeu lors des tournois pendant les prochaines saisons sportives :

Franck CANNARD

Bénédicte CHABERT

Noel DUVERT

Séverine LAUGERE

Jérôme RICHARD

Magalie RICHARD

Eric SOLER

Mélanie SOLER

Dans le futur, le Billard Club Chalonnais formera à son tour les licenciés de son Club lors de prochaines sessions afin d’établir un roulement équitable et que chaque personne soit en mesure d’assumer la fonction de Directeur de Jeu.

La saison 2025/2026 se termine ainsi et le Comité Directeur souhaite un bon été à ses licenciés (es) et leur donne rendez-vous au mois de Septembre pour la reprise avec notamment sa présence lors du Forum des Associations Chalonnaises le samedi 05 Septembre 2026.

Pour les personnes désireuses de rejoindre le Club, n’hésitez pas à franchir la porte au 9 impasse du Carloup, ou passer un appel téléphonique au 09 83 63 20 65, ou encore nous envoyer un mail à [email protected] .