Saône et Loire économie
Jeanne Paillard élue Présidente du MEDEF Saône-et-Loire
Publié le 30 Juin 2026 à 17h11
À l’occasion de son Assemblée Générale Élective, tenue ce 23 juin 2026 à Cluny (ENSAM) avec 200
participants, le MEDEF Saône-et-Loire a élu Jeanne Paillard à sa présidence. Elle succède à Fabien
Rossignol, qui a marqué l’histoire de l’organisation par son engagement départemental, régional et national.
Une présidente engagée, ancrée dans le territoire
Jeanne Paillard, dirigeante d’entreprise à Chalon-sur-Saône depuis plus de vingt ans, incarne l’esprit entrepreneurial et l’engagement au service des entreprises de Saône-et-Loire, dont elle connait les enjeux.
Fondatrice de OP Marketing (cabinet spécialisé en études de marché, marketing et relation client) et co-dirigeante du Groupe CGLOBAL (intégration de solutions informatiques, télécoms, cybersécurité et sécurité) et membre du Conseil d’Administration du MEDEF 71 depuis 2007 et trésorière pendant cinq ans, elle a également assuré la représentation de l’organisation depuis mars 2026, à la suite de l’élection de Fabien Rossignol à la présidence du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté.
Une vision ambitieuse pour le MEDEF 71
Dans son discours d’investiture, Jeanne Paillard a rappelé que le MEDEF Saône-et-Loire est une force collective, héritière du travail de ses prédécesseurs (Fabien Rossignol, Laurent Letourneaux, Jean-Paul Barbey) et portée par une équipe permanente engagée et innovante. Elle a souligné trois axes majeurs pour son mandat :
• Renforcer l’attractivité économique du département, notamment via l’éducation et la formation.
• Rendre le MEDEF plus accessible à toutes les entreprises.
• Être présent sur tous les bassins économiques de Saône-et-Loire.
À l’approche des élections de 2027, elle souhaite amplifier la voix des dirigeants sur des sujets clés : compétitivité, transmission des entreprises et valorisation du travail.
« Notre force tient dans notre collectif », a-t-elle déclaré, invitant chaque dirigeant à s’impliquer activement.
Un bureau expérimenté et représentatif
Jeanne Paillard s’entoure d’un bureau diversifié, reflétant la richesse des secteurs et des tailles d’entreprises du département :
Carine Chalmandrier (secrétaire) et Sascha Kettler (trésorier), Nathalie Trzesniowski (Industrie de la Métallurgie), Eric Pierron (Fédération du Bâtiment), Marc Dumas (Syndicat des Travaux Publics), Fabien Hugonnet, Sophie Labrosa (CRCC)
« Mon engagement : un MEDEF 71 ambitieux, au service de toutes les entreprises et de notre territoire. Et ce sera avec vous, tous ensemble. »
À propos du MEDEF Saône-et-Loire
Le MEDEF Saône-et-Loire, 1ère organisation patronale du département, représente et accompagne plus de 1 600 entreprises dont 90% sont des TPE et des PME de moins de 100 salariés.
Chaque jour, nous agissons concrètement pour renforcer l’attractivité du territoire et soutenir les dirigeants dans leur développement et leurs enjeux économiques et sociaux.
Rejoignez un réseau dynamique où vous n’êtes #JamaisSeul #toutlemondesyretrouve
Contact : MEDEF Saône-et-Loire – 13 rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône 03 85 42 18 42 – [email protected]
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