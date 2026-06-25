Nord de l'agglomération
La fierté de SEI groupe dans l'accompagnement de Simon Farre
Publié le 25 Juin 2026 à 11h35
Une rencontre improbable entre Imane Buatois et Simon Farre est à l'origine de ce soutien financier auprès de HandiFit Coaching.
"J'ai rencontré Simon à Magma CrossFit, où il est coach. Très vite, nous avons découvert bien plus qu'un sportif : une personne profondément engagée, qui met son énergie au service des autres à travers son association HandiFit Coaching, dédiée au sport inclusif. Simon a cette capacité incroyable à nous faire oublier son handicap" confie Imane Buatois, directrice associée de SEI Groupe.
Athlète de haut niveau en CrossFit adaptatif, double champion du monde et plusieurs fois médaillé sur la scène internationale, Simon repousse sans cesse ses limites et inspire tous ceux qui le rencontrent.
"Lorsqu'il nous a présenté son projet de participer à l'Ironman de Tours, il nous a semblé naturel, chez SEI Groupe, de l'accompagner dans cette aventure. Son parcours reflète parfaitement les valeurs que nous défendons : l'engagement, la solidarité, la persévérance et le dépassement de soi."
Le défi est aujourd'hui relevé. Simon a réalisé les 3,8 km de natation en solo, les 180 km de vélo en duo, puis les 42,2 km du marathon en solo, pour un temps final de 14 h 37.
Au-delà de l'exploit sportif, "c'est surtout un formidable message d'espoir. Simon démontre que les limites sont souvent bien plus loin que ce que l'on imagine. Nous sommes très fiers, chez SEI Groupe, d'avoir contribué, à notre échelle, à cette belle aventure humaine."
L'aventure continue déjà avec un nouveau défi : le Triathlon de Langogne, le 18 juillet 2026.
Son association HandiFit Coaching recherche toujours des partenaires et des sponsors afin de poursuivre ses actions en faveur du sport inclusif et de relever de nouveaux défis.
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