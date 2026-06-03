Les Rendez-Vous du Tourisme : un événement incontournable pour les acteurs du tourisme régional à la Saline Royale d'Arc-et-Senans

Forte du succès de la première édition, la Région Bourgogne-Franche-Comté a donné rendez-vous à l'ensemble des professionnels du tourisme ce mardi 2 juin pour la seconde édition des « Rendez-Vous du Tourisme », en présence de Jérôme Durain, Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Nabia Hakkar-Boyer, Vice-président au Tourisme, et de Patrick Ayache, Président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. C'est dans le cadre prestigieux de la Saline Royale d'Arc-et-Senans (Doubs), site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que se déroule cette journée dédiée à l'innovation et à la transformation de nos destinations touristiques.

Une thématique au cœur des enjeux de demain

Cette année, l'événement était placé sous le signe des « Imaginaires et des Récits ». Dans un secteur en perpétuelle mutation, la capacité à raconter, à imaginer et à incarner nos territoires est devenue un levier stratégique pour attirer et séduire de nouveaux visiteurs.

Pour nourrir cette réflexion, l'édition 2026 a franchi une nouvelle étape en accueillant des intervenants d'exception issus de la scène internationale. Ces experts, reconnus pour leur vision novatrice des destinations touristiques, ont apporté des perspectives inédites et inspirantes. Leurs regards croisés, confrontés aux expériences locales, ont permis aux participants d'explorer les tendances mondiales et les outils technologiques et créatifs qui transforment concrètement les pratiques professionnelles à travers le monde.

Un programme riche et collaboratif

La journée a accueilli plus de 350 participants et a été rythmée par des conférences inspirantes sur les imaginaires touristiques et des plénières sur les tendances de demain, complétées par deux cycles d'ateliers pratiques et collaboratifs.

Le programme a été entièrement construit par les acteurs de la filière eux-mêmes : institutionnels. hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires de sites culturels, prestataires d'activités et partenaires privés. Parmi les sujets à l'ordre du jour pour cette édition 2026 : intégration de l'IA, hébergement, mobilités, ou encore la professionnalisation des acteurs. Elle s'est ouverte sur un plateau TV interactif et s'est clôturée par des regards croisés internationaux, notamment avec des experts québécois, pour enrichir le débat.

Les chiffres-clés du tourisme 2026 en BFC

42 000 emplois en 2025

6% du PIB régional

4,6 milliards d'euros d'investissements annuels

4.3 milliards d'euros de consommation touristique sur le territoire en 2025

1 Parc national

4 parcs naturels régionaux

20 réserves naturelles régionales et 400 espaces naturels sensibles

- 2000 km de voies cyclables

1 million de cyclistes/an sur la Voie bleue, élue Meilleure véloroute d'Europe en 2026

11 722 km d'itinéraires pédestres

1 330 km de voies d'eau navigables : 137 ports et haltes de plaisance

- 2 stations de ski classées : 26 sites de ski alpins et 41 stations vertes

- 3 grands sites de France depuis 2026

- Une note moyenne de 9.1/10 attribuée aux lieux et sites de visite régionaux par les internautes.

« Plus qu'un simple rassemblement professionnel, les Rendez-Vous du Tourisme participent pleinement de notre attractivité en confrontant nos visions et en nourrissant nos récits, nous donnons à la Bourgogne-Franche-Comté les moyens de rayonner toujours plus fort. C'est en cultivant cette passion commune pour nos fiertés régionales et en osant de nouvelles approches que nous bâtissons un tourisme audacieux, responsable, capable de séduire de nouveaux visiteurs en affirmant toute la singularité et la force de notre région. • - Jérôme Durain. Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

« Notre mission première est d'être au plus près de celles et ceux qui font vivre notre destination au quotidien. Ces Rendez-Vous ont été pensés comme un véritable laboratoire d'idées et de solutions concrètes : notre ambition est d'offrir à chaque professionnel les clés nécessaires pour anticiper les mutations de notre secteur. C'est en renforçant nos coopérations et en partageant nos expertises que nous ferons grandir, ensemble, l'excellence et la pertinence de notre offre touristique régionale. » - Patrick Ayache. Président de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.

Photos © Région BFC