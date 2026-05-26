Vers une meilleure accessibilité à la déchetterie de Châtenoy-le-Royal

Les travaux ont été lancés ce mardi matin, avec une mise à disposition auprès des usagers d'ici la fin du mois de juin.

Pour les habitués de la déchetterie de l'Ouest Chalonnais, située à Châtenoy-le-Royal, c'est une bonne nouvelle, tant en terme de sécurisation de la zone industrielle de la Garenne que de l'accès en lui-même de la déchetterie. En pleine saison, il n'est pas rare de voir la rue traversant la zone industrielle totalement saturée pour les usagers de la déchetterie.

En présence de Dominique Juillot, Vincent Bergeret et Marc Labulle, les travaux d'un accès réservé à la déchetterie ont démarré ce mardi matin, le long de la route départementale 68. Une nouvelle voie de quelques dizaines de mètres, permettant de désengorger l'axe pour 15 à 20 voitures, et de limiter les files d'attente sur l'axe principale.

D'un montant d'un peu plus de 100 000 euros, les travaux n'impacteront pas l'ouverture de la déchetterie.

"Quand on veut faire des changements simples, on y arrive ! Si ça pouvait être aussi simple à chaque fois" a lancé Dominique Juillot, saluant l'apport d'une solution très pratique à moindre coût, pour la plus grosse déchetterie de l'agglomération, traitant plus de 10 000 tonnes par an.



