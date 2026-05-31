CARNET ROSE - Bienvenue à Edith

Edith DUQUENNOY est née le 20 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant après Sacha, 15 ans, Jules, 13 ans, et Quiterie, 6 ans, de Julie QUOY et Julien DUQUENNOY. La maman est secrétaire juridique et le papa est avocat. La famille réside à Allériot. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







