CARNET BLEU - Bienvenue à Oscar

Oscar LOUVET est né le 19 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Caroline RODRIGUEZ et Louis LOUVET. La maman est pharmacienne et le papa est chargé de communication. La petite famille réside à RUSSILLY. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







