CARNET ROSE - Bienvenue à Léandre

Léane MANGEMATIN est née le 21 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Énola, 2 ans et demi, de Sydney DUTHION et Pierre MANGEMATIN. La maman est pharmacienne et le papa est comptable. La petite famille réside à Laives. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







