CARNET BLEU - Bienvenue à Moussa

Moussa DOUMBOUYA est né le 21 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Rokaia et Mory DOUMBOUYA. Le papa est peintre. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







