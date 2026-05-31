CARNET ROSE - Bienvenue à Bent Comorielle

Bent Comorielle M'HOMA est née le 20 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Poutina, 12 ans, et Lennox, 6 ans, de Yvestine EULISIA et Abdoula Hamid M'HOMA. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







