CARNET BLEU - Bienvenue à Siméo

Siméo NICOLAS est né le 21 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Louna, 8 ans et demi, et Tiam, 4 ans, de Marine et Florian NICOLAS. La maman est aide-soignante à l'hôpital et le papa est paysagiste. La petite famille réside à Saint-Etienne en Bresse. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.







