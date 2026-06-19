La Normandie, à nouveau frappée par les orages ce vendredi en fin d'après-midi

Publié le 19 Juin 2026 à 19h43

La Normandie, à nouveau frappée par les orages ce vendredi en fin d'après-midi

Dans le Nord, à Lille, une rafale de 118 km/h a été enregistrée et la température a chuté de 32 à 19°C en quelques minutes !